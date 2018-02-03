В Идлибе сбивших Су-25 боевиков уничтожили высокоточным ударом‍

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Минобороны России сообщило, что более 30 боевиков были уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25,передает РИА «Новости».

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры», — сообщили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что летчик сбитого российского самолета Су-25 успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.