Опубликовано видео нового дивизиона С-400 в Крыму

Опубликованы кадры заступления второго дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 («Триумф») на дежурство в Крыму, передает РИА «Новости».

По словам командующего Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, С-400 приводится в боевое положение менее чем за пять минут.

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«Вы будете обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов не только на нашем российском полуострове, но и на значительной части Краснодарского края», — сказал Севостьянов на церемонии, приуроченной к заступлению расчетов на дежурство.

Ранее сообщалось, что ПВО Крыма усилили вторым дивизионом С-400.