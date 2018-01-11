В Генштабе рассказали про «украинский след» в атаке дронов на Хмеймим

В Генштабе ВС России заявили, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, выступало вещество ТЭН, производимое на Украине, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба генерал-майор Александр Новиков.

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«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», — сказал Новиков.

По его словам, это вещество «не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов». В настоящее время проводятся исследования с целью установления страны — изготовителя.

Ранее сообщалось, что боевики в Сирии использовали для атаки на российские базы новый для себя тип беспилотников, не применявшийся ранее.