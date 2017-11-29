В СБ ООН анонсировали экстренное заседание из-за КНДР

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное очередному ракетному запуску КНДР, состоится в среду, 29 ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство Италии, страны, председательствующей в СБ в этом месяце.

«США, Япония и Республика Корея запросили проведение экстренной встречи Совета Безопасности. Мы работаем над внесением заседания в график работы», — сказал представитель миссии Италии в ООН.

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В постпредстве США, в свою очередь, сообщили, что заседание пройдет в открытом формате в 16.30 по времени Нью-Йорка (30 ноября в 00.30 мск).

Ранее сообщалось, что Япония потребовала экстренного заседания СБ ООН в связи с ракетным испытанием КНДР.