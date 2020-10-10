Срыв перемирия: Ереван и Баку обвинили друг друга в нападениях

Азербайджан обвинил Армения в грубом нарушении режима прекращения огня, соглашение по которому было подписано днем 10 октября по итогам консультаций в Москве.

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Баку уверяет, что армянские военные днем с помощью артиллерии хотели пробить себе дорогу для наступления на Агдара-Тертерском и Физули-Джабраилском направлениях.

По сведениям Азербайджана, атака армянской армии велась из села Туг в направлении Гадрута, а также со стороны сел Арагул и Баназура.

«Противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции, но был вынужден бежать, неся потери. Было уничтожено 38 военнослужащих противника, две реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и два грузовика с боеприпасами», — сообщает министерство обороны Азербайджана.

Вместе с тем, по словам армянской стороны, заявление Азербайджана с точностью до наоборот отражает реальную ситуацию на фронте.

«Игнорируя объявленное прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаки на участок «Карахамбейли». Подразделения армии обороны Арцаха предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника», — написала в Facebook Шушан Степанян.

По ее словам, сообщение Азербайджана о попытке наступления армянской стороны в Татаринский и Агдамский районы — ложь. Помимо этого, ВС Азербайджана якобы держат под обстрелом город Хадрут, а также осуществляли попытку диверсионно-разведывательной операции в этом районе.

«Осуждаем вероломное нарушение Азербайджаном договоренностей.

Особенно вопиющим является тот факт, что союз Азербайджана, Турции и международных террористов предпринял наступление сразу после того, как армия Арцаха объявила о прекращении огня. Азербайджан вновь показал, что является страной-изгоем, которая не выполняет своих обязательств даже в течение пяти минут», — говорится в сообщении минобороны Армении.

Впрочем, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян уточняет, что в целом режим перемирия соблюдается, передает «Интерфакс».

«Перемирие в основном соблюдается, несмотря на провокации ВС Азербайджана на отдельных участках. На все провокации даны соразмерные ответы», — сказал Ованнисян.

Прекращение огня между Арменией и Азербайджаном должно было начаться в полдень 10 октября для того, чтобы стороны могли в гуманитарных целях обменяться пленными, а также телами погибших.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», — зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров текст соглашения.

Кроме того, указывается, что документ стал ответом на обращение президента России Владимира Путина к сторонам конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах.

Глава РФ обратился к участникам боевых действий в соответствии с договоренностями Москвы, Еревана и Баку после того, как провел ряд телефонных бесед с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Азербайджан и Армения согласились вступить в переговорный процесс, чтобы как можно скорее достигнуть мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. При этом непосредственно перед началом перемирия армянские средства слежения фиксировали в Нагорном Карабахе азербайджанские беспилотники.

Со своей стороны, МИД Турции уверяет, что нынешнее перемирие в Нагорном Карабахе не решит проблему.

В министерстве отметили, что азербайджанская сторона дала Армении «последнюю возможность для ухода со своих оккупированных земель», передает РИА «Новости».

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже не первое десятилетие. В 1988 году автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1992-1994 годах произошло вооруженное противостояние, в ходе которого Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. В 1992 году начался переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Ее возглавляют три сопредседателя: Россия, США и Франция.

Эскалация напряжения произошла 27 сентября нынешнего года. В Баку заявили, что армянская армия атаковала населенные пункты в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах.

В Ереване же объявили, что конфликт начала азербайджанская армия, предпринявшая наступление на карабахском направлении и атаковавшая в том числе Степанакерт.