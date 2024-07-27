Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа и выжил

Во Владивостоке проводится проверка по факту травмирования малолетнего ребенка. Двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения из окна. Об этом сообщает УМВД Приморского края в Telegram-канале.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Никифорова. В правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома, выпал двухлетний мальчик.

Пострадавший выжил, с многочисленными травмами он госпитализирован в отделение реанимации. Известно, что семья мальчика считается благополучной, в поле зрения сотрудников ПДН не попадала. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Башкирии ребенок облокотился на москитную сетку и вылетел из окна шестого этажа. Семилетняя девочка выжила, она доставлена в медицинское учреждение. О характере повреждений и состоянии ребенка информация отсутствует. Известно, что во время инцидента мать пострадавшей находилась дома, в квартире также были еще двое несовершеннолетних детей.

Ранее годовалый ребенок выпал из окна в Нижнем Новгороде.