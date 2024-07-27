В Подмосковье подросток выжил после удара током на крыше электрички

Несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Войново», подросток забрался на крышу электрички и получил удар током. Пострадавший выжил, мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит Следственный комитет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Володарском районе Нижегородской области школьник попал в реанимацию с ожогами, получив удар током на крыше поезда. Инцидент произошел на железнодорожной станции Сейма, 10-летний мальчик забрался на вагон электропоезда и получил удар током. По предварительной информации, пострадавший получил ожоги 90% тела и был госпитализирован в отделение реанимации больницы Дзержинска. Состояние школьника медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь.

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Ранее подростки затащили продуктовую тележку на крышу поезда и сбросили ее вниз на ходу.