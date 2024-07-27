Большая доля расходов Соединенных Штатов на обеспечение безопасности Европы создала условия для ЕС, при которых можно не тратить лишние средства на оборону региона. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Щедрость США позволила европейцам хронически расходовать меньше средств на оборону (чем необходимо — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, европейское перевооружение сталкивается с препятствиями. Как и американцы, европейцы «обманывали себя», полагая, что распад Советского Союза в 1991 году означал конец стратегической конкуренции.

До этого российский президент Владимир Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО, «тупыми как стол».

При этом в Североатлантическом альянсе сочли, что специалисты блока выявили более десятка признаков, якобы позволяющие определить вероятное «полномасштабное российское вторжение».

Ранее на Западе заявили о неоднократных напоминаниях Путина об агрессивной политике НАТО.