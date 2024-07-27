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В Челябинской области открыли дорожное движение после подтопления

Движение в обе стороны открыли на дороге в Челябинской области после подтопления

Власти разрешили движение в обе стороны на участке автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым в Челябинской области, который оказался подтоплен из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД России по региону.

«Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу с 35-го по 38-й км автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым. На данный момент движение открыто в оба направления», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС России заявили, что в Челябинской области приступят к восстановлению дамбы после прорыва утром в субботу, 27 июля.

Вечером 26 июля в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Отмечается, что в зоне подтопления находится около 200 человек. В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу, которое впадает в реку Большой Киалим, произошел смыв плотины длиной 100 метров.

Ранее челябинский губернатор подтвердил, что поселок Киолим затоплен после прорыва водохранилища.

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