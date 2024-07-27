В Мурманской области медведь напал на кормившего его мужчину

В Мурманской области мужчина решил покормить вышедшего на дорогу медведя и подвергся нападению. Об этом сообщается в Telegram-канал «Народное телевидение Хибины».

Инцидент произошел на одной из автодорог в Мурманской области и попал на видео. На кадрах ролика, опубликованного в сети, мужчина с булкой хлеба пытается покормить медведя, который вышел на трассу.

Отважный россиянин кидал хищнику лакомство, медведь, окончив трапезу, приблизился к северянину и набросился на него. Косолапого удалось отпугнуть, получил ли мужчина травмы — неизвестно.

До этого сообщалось, что на Сахалине медведь вышел из леса и напал на дачницу. Спастись от дикого зверя ей удалось благодаря соседу. Зверь забрел на окраину СНТ в районе станции Новодеревенская, его привлекли рыбные отходы, оставленные на одном из дачных участков, и поспевшая ягода в заброшенном огороде на границе с лесным массивом. Животное, собравшееся полакомиться, напало на местную жительницу. Женщину спас сосед, который схватил лопату и ударил ею медведя по голове.

Ранее медведь забрался в вагончик к вахтовикам и стащил колбасу.