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В поселке Челябинской области вода вернулась в русло реки после прорыва дамбы

МЧС РФ: челябинский поселок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы

В поселке Киолим Челябинской области вода вернулась в русло реки. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По информации ведомства, населенный пункт полностью освобожден от воды после прорыва дамбы. Спасатели следят за обстановкой с помощью беспилотников и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище. Пострадавших нет.

Вечером 26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском округе. В администрации города Карабаш, который находится в 8 км оттуда, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей.

Мощный поток воды затопил поселок Киолим, в котором проживают несколько десятков человек, и создал угрозу еще трем населенным пунктам: Мухаметово, Байдашево и Карасево. МЧС организовало эвакуацию жителей из пострадавших районов.

В начале июля прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере Китая. Его ширина составляла около 10 метров, однако под напором воды он продолжал расширяться. Специалисты возвели временную насыпь в двух километрах от дамбы.

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