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Глава МИД Китая рассказал о последствиях размещения ракет США на Филиппинах

МИД КНР: размещение ракет США на Филиппинах приведет к гонке вооружений

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Bai Xuefei/Global Look Press

Если Филиппины позволят размещение на своей территории американских ракет, то в регионе будет международно-политическая напряженность, чреватая гонкой вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Филиппин Энрике Манало, передает РИА Новости.

«Размещение на Филиппинах ракет средней дальности США создаст напряженность и конфронтацию в регионе и спровоцирует гонку вооружений», — подчеркнул министр.

По словам Ван И, соответствующий потенциальный шаг США не соответствует интересам Филиппин.

До этого Ван И заявлял, что отношения Китая и Филиппин сталкиваются с серьезными сложностями из-за действий Манилы. По словам главы внешнеполитического ведомства, Филиппины постоянно посягают на суверенитет Китая.

Ранее в Китае назвали США империей лжи.

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