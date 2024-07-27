Лавров участвует в министерской встрече ВАС в Лаосе

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 27 июля принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 27 июля глав делегаций принял премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон. Участников министерской встречи поприветствовал заместитель Сипхандона, глава МИД страны Салёмсай Коммасит.

На эту встречу помимо Лаврова прибыли государственный секретарь США Энтони Блинкен и представители Южной Кореи и Сингапура.

Известно, что Блинкен ранее отложил свое турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) из-за встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Незадолго до министерской встречи ВАС Лавров принял участие во встрече глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения. Российский министр сидел прямо напротив Блинкена в ходе мероприятия.

Ранее РФ и АСЕАН приняли совместное заявление.