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США достигли соглашения с экс-агентом ФБР, желавшим помешать Трампу избраться в 2016

США дадут выплату экс-агенту ФБР, желавшему помешать Трампу избраться в 2016

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Антон Денисов/РИА Новости

Американский минюст выплатит экс-сотруднику ФБР Питеру Стржоку $1,2 млн, который был уволен из ведомства во время президентства Дональда Трампа, когда выяснилось, что Стржок говорил о намерении препятствовать избранию политика на пост главы государства. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Адвокаты Стржока объявили о заключении соглашения на сумму 1,2 миллиона долларов», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что соглашения о предоставлении компенсации с минюстом США достигла и бывший юрист ФБР Лиза Пейдж, с которой Стржок состоял в романтических отношениях.

Издание напоминает, что Стржок и Пейдж «стали мишенью гнева Трампа» вскоре после того, как стало известно, что они «обсуждали усилия», направленные на то, чтобы «помешать» Трампу стать президентом, и охарактеризовали аспекты своей работы как «страховой полис».

Два года назад Стржок обвинил Россию в попытке проникнуть в поместье Трампа ради секретных документов.

Экс-агент контрразведки ФБР Питер Стржок был уволен из ведомства в 2018 году. Поводом для увольнения послужила публикация в прессе его переписки с коллегой, которая содержала критику в адрес Трампа. Двумя годами позже он опубликовал книгу об угрозе, которую якобы представлял Трамп для национальной безопасности США.

Ранее Трамп заявил об ужасных временах, которые переживают США из-за Байдена.

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