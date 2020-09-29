«Подливают масло в огонь»: Кремль осудил риторику Анкары по Карабаху

Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности Анкары поддержать Баку во вновь разгоревшемся карабахском конфликте как за столом переговоров, так и на поле боя, ведут к эскалации ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, в Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. «Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь. Мы категорически против этого», — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул: Москва призывает все страны, особенно — своих партнеров, таких, как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами.

Со своей стороны, представитель Армении в Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Биягов на заседании постоянного совета ОДКБ выразил готовность Еревана к активизации механизмов коллективного противодействия нападению Азербайджана, сообщает агентство Sputnik.

Он заявил о недопустимости военной поддержки Баку со стороны Турции.

«В составе ВС Азербайджана служат турецкие специалисты, используется турецкая военная техника, в том числе — беспилотники и военные самолеты», — подчеркнул дипломат.

«Турецкие военные эксперты сражаются бок о бок с азербайджанскими. Турция вербует и переправляет в Азербайджан иностранных боевиков-террористов. Также Турция оказывает Азербайджану полную политическую и пропагандистскую поддержку на самом высоком уровне», — сетует МИД Армении.

Власти Нагорно-Карабахской Республики также прямо обвинили Турцию в поставках оружия и в привлечении групп боевиков для поддержки Азербайджана.

Ереван заявляет о необходимости скорейшего привлечения внешних политических сил для предотвращения полномасштабной войны. «Требуется активное международное посредничество. Если все сейчас будут молчать, ожидайте настоящей войны», — написала в Twitter старший аналитик Международной кризисной группы Олеся Вартанян.

О солидарности Анкары с Баку в конфликте с армянской стороной Чавушоглу сообщил в ходе визита к послу Азербайджана в турецкой столице Хазару Ибрагиму. «Давайте решим эту проблему, чтобы мир и стабильность пришли на Кавказ. Пусть будут освобождены оккупированные территории Азербайджана. Наши братья-азербайджанцы, которым пришлось иммигрировать целым миллионным населением, должны вернуться домой», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу также подверг критике Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за отсутствие конкретных шагов для решения карабахской проблемы.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам обратил внимание на то, что заявления Баку и Анкары об «оккупации Арменией азербайджанской территории» только усилит региональную напряженность.

Ранее Армения подала в Европейский суд по правам человека ходатайство о принятии обеспечительных мер против Азербайджана. Баку в ответ указал, что это можно истолковать как «публичное признание Арменией оккупации азербайджанских земель».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В Баку заявили, что армянские ВС совершили нападение на населенные пункты на линии соприкосновения. По информации военных Азербайджана, в результате этого обстрела погибли гражданские и военные.

В Ереване утверждали, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили об артиллерийском обстреле, которому подверглись ее мирные населенные пункты, в частности — столица Степанакерт.

В тот же день Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений», — говорилось в сообщении Кремля. Российский лидер отметил важность приложения всех необходимых усилий для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния и необходимости прекращения военных действий.