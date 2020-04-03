Звездные войны: создаст ли Россия космические войска

По мере развития Космических войск США, Россия продолжает укреплять свои собственные военные космические активы, пишет издание Defense News. По мнению издания, Москва работает над расширением возможностей ведения радиоэлектронной борьбы в космическом пространстве, повышением устойчивости национальных систем связи и развитием возможностей по поражению объектов наземной космической инфраструктуры гипотетических противников.

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Согласно информации Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists) и сообщениям о космических запусках, в настоящее время в околоземном космическом пространстве находится более 2200 спутников. Более 1000 из них принадлежат американским компаниям, государственным службам и научным учреждениям, в том числе и 189 военных космических аппаратов.

Россия в настоящее время имеет на орбите более 160 спутников. В это число входит около 100 военных космических аппаратов.

Для сравнения, орбитальная группировка Китая на околоземных орбитах насчитывает в настоящее время более 320 спутников, в том числе почти 105 военных космических аппаратов. Китайские коммерческие спутники и космические аппараты наблюдения за поверхностью планеты (дистанционного зондирования Земли) также могут использоваться в военных целях.

Экономика России сегодня менее зависима от космической инфраструктуры, чем экономика Америки или Китая, и, безусловно, менее зависима, чем экономика Европы, пишет Defense News. Тем не менее, Россия пытается сохранить в работоспособном состоянии третью по численности орбитальную группировку космических аппаратов в мире.

Официальной бюджетной информации о российской военной космической программе нет. Тем не менее, используя государственные открытые источники и финансовые данные госкорпорации Роскосмос, журналисты Defense News подсчитали, что

ежегодные расходы на развитие российской военной орбитальной группировки, ракет-носителей и осуществления запусков составляют примерно $1 млрд.

По данным Defense News, расходы на российскую космическую навигационную систему ГЛОНАСС (в настоящее время состоящую из 27 спутников) в 2019 году составили $437 млн, а расходы на военный космодром Плесецк — не менее $100 млн в год.

Все эти усилия плюс стоимость обслуживания космической инфраструктуры наземного базирования и затраты на персонал означают, что стоимость российской военной космической программы составляет ориентировочно около $1,6 млрд.

По мнению Defense News, большая часть орбитальной группировки военного назначения России включает 51 космический аппарат связи с 16 спутниками детальной (оптоэлектронной) фоторазведки. Это существенным образом отличается от орбитальных группировок США, Китая и ЕС, где доминируют спутники всех видов наблюдения за поверхностью Земли (детальной фоторазведки (оптоэлектронной), радио- и радиотехнической разведки, дистанционного зондирования Земли).

Например, в США имеется 56 спутников наблюдения за поверхностью Земли и 49 спутников связи, а в Китае 57 спутников аналогичных типов и только три спутника связи.

Однако российские государственные предприятия космической отрасли сегодня сталкиваются с санкциями, которые существенно влияют на их технологические возможности.

И в отличие от других космических держав, российские вооруженные силы не могут полагаться на коммерческие космические системы, поскольку внутренний рынок коммерческих космических услуг развит в России слабо. Кроме того, по мнению Defense News, внимание Москвы к коммуникационным и навигационным возможностям создает пробел в возможностях космической разведки.

Еще один фактор поддержания в боеспособном состоянии российской орбитальной группировки — ротация космических аппаратов в связи с периодическим истечением их срока службы. В 2014-2016 годах Россия запустила 22 военных спутника, но общее количество космических аппаратов в составе орбитальной группировки оставалось стабильным — примерно 80-81 спутников. Это было связано как с окончанием срока службы КА в период с 1990-х до начала 2000-х годов, так и с отказами и завершением эксплуатации экспериментальных спутников с короткими сроками службы.

С 2017 года Россия запустила 26 военных спутников, а количество космических аппаратов в орбитальной группировке возросло до 105. Вполне вероятно, что продолжительность жизненного цикла отдельных российских спутников несколько увеличилась. К слову говоря,

срок службы американских космических аппаратов примерно вдвое больше, чем российских.

Благодаря доступу к европейской и американской электронно-компонентной базе в предыдущие годы (до 2014 года), Россия смогла увеличить срок службы своих некоторых военных спутников. Но, тем не менее, скорость ротации российской орбитальной группировки начала уменьшаться примерно с 2010 года. Без легального доступа к западным технологиям и современной электронно-компонентной базе Москве будет сложно создавать свои космические аппараты военного назначения и поддерживать в ближайшие годы на необходимом уровне свою орбитальную группировку.

Эта объективная слабость национальной промышленности неизбежно заставляет Москву пытаться любыми другими способами свести на нет преимущества в околоземном космическом пространстве США и других ведущих космических держав.

Однако действия России в этом направлении, такие как странное орбитальное маневрирование экспериментальных российских спутников или же испытания зенитных управляемых ракет с потенциальными противоспутниковыми возможностями, не следует переоценивать.

Нет смысла нацеливаться на сотни спутников на многих орбитах, и невозможно это делать скрытно, пишет Defense News. В этом плане Москва, надо полагать, просто ищет некие материальные инструменты, которые укрепят ее позиции в переговорах с США.

Россия действительно пытается увеличить свои возможности в ближнем космосе. Это касается вопросов радиоэлектронной борьбы, радио- и радиотехнической разведки, повышения устойчивости систем управления и связи. Также усиленно развиваются возможности по выводу из строя наземных объектов космической инфраструктуры вероятных противников.

С распадом Советского Союза в 1991 году Россия унаследовала как обширную космическую инфраструктуру, так и место среди мировых космических держав.

Москва по-прежнему сохраняет одну из лидирующих ролей в мировом космическом сообществе, эксплуатируя третью по численности в мире орбитальную группировку космических аппаратов и управляя несколькими самыми загруженными космодромами в мире.

Вместе с тем это происходит в условиях непоследовательной федеральной бюджетной политики и повсеместной внутренней коррупции. Так говорится в опубликованном в конце марта докладе Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) «Оценки космических угроз – 2020».

По некоторым показателям космическая активность России даже значительно выше, чем у Советского Союза, который до распада вывел на орбиту больше полезных грузов, чем все другие страны, вместе взятые.

С момента закрытия программы «Спейс Шаттл» в 2011 году Россия доставила на Международную космическую станцию (МКС) 53 иностранных космонавта, в том числе 34 американских астронавта.

Согласно утвержденным бюджетным документам, с 2018 года при доставке космонавтов на МКС стоимость перелета одного человека составляет более $80 млн. Доходы от этой статьи космической деятельности составляют 17% годового бюджета Роскосмоса.

На протяжении последних десятилетий у NASA были весьма масштабные планы по созданию американской ракеты-носителя, способной доставлять своих астронавтов на МКС, снижая зависимость Соединенных Штатов от российской ракеты-носителя «Союз».

Первым летное испытание пилотируемого космического корабля SpaceX Dragon ожидается в конце этого года. Оно будет осуществляться в рамках программы по созданию коммерческих космических аппаратов США. После успешного завершения тестов SpaceX Dragon корпорация Роскосмос может вскоре столкнуться с гораздо меньшим числом клиентов, совершающих полеты в космос, по сравнению с прошлыми десятилетиями, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований США.

Несмотря на напряженную обстановку в мире в течение последних лет, подчеркивается в докладе CSIS, Россия установила прочные международные партнерские отношения в космической сфере в дополнение к своим обязательствам в рамках соглашения по МКС. Например,

Роскосмос вступил в переговоры с Национальной космической администрацией Китая о проведении совместных миссий по исследованию Луны, начиная с 2020 года.

С 2011 года Россия использует Гвианский космический центр – европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15% преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40% – при запусках с космодрома Байконур.

Это делает Россию единственной страной в мире, которая запускает отечественную ракету-носитель с космодрома, управляемого другим космическим агентством.

Россия также заявила о своей заинтересованности в продолжении партнерства с США после окончания срока службы МКС. Тем не менее, несмотря на значительные достижения, российская космическая отрасль страдает от серьезных коррупционных скандалов.

В 2018 году Следственный комитет России обнаружил, что случаи злоупотреблений и мошенничества в космической и оборонной промышленности страны достигли $1 млрд.

Роскосмос особенно обеспокоен коррупцией. В прошлом году высокопоставленный чиновник государственной корпорации, который, вероятно, был связан со схемой внутреннего хищения, пока находился под следствием, бежал из страны в Европу.

В том же 2019 году 58 человек были приговорены к различным срокам тюремного заключения после того, как 172 миллиона долларов были похищены с космодрома Восточный на российском Дальнем Востоке. По состоянию на ноябрь 2019 года была возвращена лишь часть потерянных денег. На вопрос о коррупции в Роскосмосе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что «конца не видно».

В свете этих проблем Роскосмос объявил о планах полетов на предстоящее десятилетие. В презентации для студентов Московского государственного университета в мае 2019 года глава Роскосмоса объявил о планах инвестировать значительные средства в разработку нового пилотируемого корабля, а также в создание новой тяжелой ракеты-носителя, и даже высадить на Луну космонавтов к 2030 году.

Масштаб предстоящих миссий почти наверняка потребует от страны увеличения бюджета на космическую деятельность, что, вероятно, поставит государственную корпорация Роскосмос в противоречие с другими приоритетами федеральных расходов, считают в Центре стратегических и международных исследований США.