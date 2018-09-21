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Божественное оружие: «Тюльпаны» и «Пионы» пугают американцев

Американские СМИ рассказали о ренессансе «божественного» оружия России

Американское аналитическое издание The National Interest сообщило о модернизации российских минометов 2С4 «Тюльпан» и гаубиц 2С7 «Пион». Эта, как ее назвали сами авторы, «божественная» тяжелая артиллерия способна стрелять ядерными снарядами, что, как отмечают авторы публикации, «НАТО бы познала на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей».

О модернизации 240-мм миномета 2С4 «Тюльпан» и 203-мм гаубицы 2С7 «Пион» американские журналисты написали, ссылаясь на Агентство иностранных военных исследований армии США.

По их сведениям, Россия совершенствует «божественную» тяжелую артиллерию, «чтобы интегрировать ее в современные системы командования и управления и внедрить более совершенные системы связи и управления огнем».

При этом аналитики не понимают, почему Россия решила вернуться к старому вооружению, которое складировала после окончания холодной войны. По одной из их версий, снаряды для крупнокалиберной артиллерии существенно дешевле в производстве, чем ракеты.

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«Самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки 2С7 (2С7М) «Пион» («Малка») являются артиллерией резерва Верховного главнокомандования и поступают на оснащение артиллерийских бригад большой мощности Ракетных войск и артиллерии», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Собеседник издания напомнил, что «Тюльпан» в случае применения обычных осколочно-фугасных мин обладает дальностью стрельбы в 9,65 км, а активно-реактивными боеприпасами — до 20 км. В боекомплект самоходного миномета входят корректируемые мины «Смельчак» и ядерные мины мощностью 2 килотонны в тротиловом эквиваленте. Максимальная скорострельность миномета составляет примерно один выстрел в минуту. Всего изготовлено 588 «Тюльпанов», напоминает Константин Макиенко.

Самоходная 203-мм пушка 2С7 (2С7М) «Пион» («Малка») предназначена для уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения противника на расстоянии до 47 км. В боекомплекты «Пиона» и «Малки» входят бетонобойные, осколочно-фугасные, кассетные и ядерные боеприпасы (их названия — «Клещевина», «Саженец» и «Перфоратор»). «Пионов» и «Малок» было выпущено более 500 единиц.

«Ренессанс российской артиллерии большой мощности связан, на мой взгляд, с несколькими обстоятельствами. Во-первых, некоторые отечественные образцы необычайно успешно показали себя в вооруженных конфликтах последнего времени, во-вторых, это наш своеобразный ответ в связи с продолжающими попытками наших вероятных партнеров разработать ядерные боеприпасы пониженной мощности», — пояснил «Газете.Ru» высокопоставленный источник в штабе Ракетных войск и артиллерии.

По его словам, применение самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» в ходе боевых действий порой вызывало у противников впечатление, что по ним применяется тактическое ядерное оружие, а на самом деле это были самые обычные осколочно-фугасные мины.

Правда, мина «Тюльпана» весит 228 кг, и после ее разрыва остается воронка диаметром десять и глубиной шесть метров.

Эффективность стрельбы из миномета резко возрастает, когда применяются корректируемые мины типа «Смельчак», рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный артиллерист. Только одно появление в районе боевых действий самоходных минометов «Тюльпан» вызывало у противника приступ паники, добавил он.

«Не меньшими, а даже большими боевыми возможностями обладает «Пион» и его модернизированный вариант — «Малка», — рассказал «Газете.Ru» генерал из штаба РВ и А.

По его словам, беспокойство американцев объясняется в первую очередь тем, что наши «Малки» и «Тюльпаны» без особых затруднений и переделок могут применять тактическое ядерное оружие. «У нас вопросы боевого применения ТЯО отработаны уже давно и тщательно — и хранение спецбоеприпасов, и их транспортировка, и выдача.

«Американцы в этом плане от нас значительно отстают. Основное оружие у них — 155-мм гаубица. А таких калибров, как 240-мм и 203-мм у них сейчас просто нет», — отметил источник «Газеты.Ru».

Наконец, когда американцы рассуждают о ядерных боеприпасах калибра 203-мм и 240-мм, они почему-то забывают о наших специальных боеприпасах калибра 152-мм. А у нас есть и такие снаряды, добавляет генерал.

По мнению артиллериста, применение артиллерии большой мощности в конфликтах с применением только обычных средств поражения подчас эффективнее, чем использование штурмовой и бомбардировочной авиации. Особенно, когда применяются высокоточные боеприпасы, поясняет высокопоставленный артиллерист.

Как отметил собеседник издания, стрельба артиллерии большой мощности практически не зависит от метеоусловий, характеризуется большой дальностью и высокой точностью.

Наконец, один выстрел и даже огневой налет артиллерии БМ существенно дешевле самолетовылета современного боевого самолета, полагает генерал. По его мнению, особенно эффективным будет применение артиллерии большой мощности при штурмах городов и при ведении боевых действий в условиях плотной городской застройки.

«Один выстрел прямой наводкой из 203-мм пушки способен привести к полному разрушению значительного по размерам дома, превращенного противником в опорный пункт. А это позволяет мотострелковыми подразделениями успешно выполнять поставленные боевые задачи без неоправданных потерь», — отмечает генерал-артиллерист.

Что касается аналогичного вооружения в Соединенных Штатах, то самоходная гаубица калибра 203,2-мм М110 в вооруженных силах США была снята с вооружения еще в 1990-х годах. Это было сделано в связи с возобладавшим в США мнением, что в современных условиях эффективность артиллерийских систем крупного калибра снижается. Американская самоходная артиллерийская установка М107 калибра 175-мм была снята с вооружения еще в конце 1970-х годов. Ничего похожего на 240-мм самоходный миномет «Тюльпан» у американцев никогда и не было.

В 1950-х годах с появлением ракетно-ядерного оружия некоторые военные теоретики пришли к выводу, что в новых условиях ствольная артиллерия уже не в состоянии обеспечить войскам необходимую огневую поддержку. Однако «ракетная эйфория» длилась недолго. Локальные войны последних десятилетий показали, что управляемые ракеты могут служить лишь дополнением к ствольной артиллерии, которая была и остается основным средством поддержки боевых действий сухопутных войск.