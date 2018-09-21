Божественное оружие: «Тюльпаны» и «Пионы» пугают американцев

О модернизации 240-мм миномета 2С4 «Тюльпан» и 203-мм гаубицы 2С7 «Пион» американские журналисты написали, ссылаясь на Агентство иностранных военных исследований армии США.

По их сведениям, Россия совершенствует «божественную» тяжелую артиллерию, «чтобы интегрировать ее в современные системы командования и управления и внедрить более совершенные системы связи и управления огнем».

При этом аналитики не понимают, почему Россия решила вернуться к старому вооружению, которое складировала после окончания холодной войны. По одной из их версий, снаряды для крупнокалиберной артиллерии существенно дешевле в производстве, чем ракеты.

Реклама

«Самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки 2С7 (2С7М) «Пион» («Малка») являются артиллерией резерва Верховного главнокомандования и поступают на оснащение артиллерийских бригад большой мощности Ракетных войск и артиллерии», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Собеседник издания напомнил, что «Тюльпан» в случае применения обычных осколочно-фугасных мин обладает дальностью стрельбы в 9,65 км, а активно-реактивными боеприпасами — до 20 км. В боекомплект самоходного миномета входят корректируемые мины «Смельчак» и ядерные мины мощностью 2 килотонны в тротиловом эквиваленте. Максимальная скорострельность миномета составляет примерно один выстрел в минуту. Всего изготовлено 588 «Тюльпанов», напоминает Константин Макиенко.

Самоходная 203-мм пушка 2С7 (2С7М) «Пион» («Малка») предназначена для уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения противника на расстоянии до 47 км. В боекомплекты «Пиона» и «Малки» входят бетонобойные, осколочно-фугасные, кассетные и ядерные боеприпасы (их названия — «Клещевина», «Саженец» и «Перфоратор»). «Пионов» и «Малок» было выпущено более 500 единиц.

«Ренессанс российской артиллерии большой мощности связан, на мой взгляд, с несколькими обстоятельствами. Во-первых, некоторые отечественные образцы необычайно успешно показали себя в вооруженных конфликтах последнего времени, во-вторых, это наш своеобразный ответ в связи с продолжающими попытками наших вероятных партнеров разработать ядерные боеприпасы пониженной мощности», — пояснил «Газете.Ru» высокопоставленный источник в штабе Ракетных войск и артиллерии.

По его словам, применение самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» в ходе боевых действий порой вызывало у противников впечатление, что по ним применяется тактическое ядерное оружие, а на самом деле это были самые обычные осколочно-фугасные мины.

Правда, мина «Тюльпана» весит 228 кг, и после ее разрыва остается воронка диаметром десять и глубиной шесть метров.

Эффективность стрельбы из миномета резко возрастает, когда применяются корректируемые мины типа «Смельчак», рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный артиллерист. Только одно появление в районе боевых действий самоходных минометов «Тюльпан» вызывало у противника приступ паники, добавил он.

«Не меньшими, а даже большими боевыми возможностями обладает «Пион» и его модернизированный вариант — «Малка», — рассказал «Газете.Ru» генерал из штаба РВ и А.

По его словам, беспокойство американцев объясняется в первую очередь тем, что наши «Малки» и «Тюльпаны» без особых затруднений и переделок могут применять тактическое ядерное оружие. «У нас вопросы боевого применения ТЯО отработаны уже давно и тщательно — и хранение спецбоеприпасов, и их транспортировка, и выдача.

«Американцы в этом плане от нас значительно отстают. Основное оружие у них — 155-мм гаубица. А таких калибров, как 240-мм и 203-мм у них сейчас просто нет», — отметил источник «Газеты.Ru».

Наконец, когда американцы рассуждают о ядерных боеприпасах калибра 203-мм и 240-мм, они почему-то забывают о наших специальных боеприпасах калибра 152-мм. А у нас есть и такие снаряды, добавляет генерал.

По мнению артиллериста, применение артиллерии большой мощности в конфликтах с применением только обычных средств поражения подчас эффективнее, чем использование штурмовой и бомбардировочной авиации. Особенно, когда применяются высокоточные боеприпасы, поясняет высокопоставленный артиллерист.

Как отметил собеседник издания, стрельба артиллерии большой мощности практически не зависит от метеоусловий, характеризуется большой дальностью и высокой точностью.

Наконец, один выстрел и даже огневой налет артиллерии БМ существенно дешевле самолетовылета современного боевого самолета, полагает генерал. По его мнению, особенно эффективным будет применение артиллерии большой мощности при штурмах городов и при ведении боевых действий в условиях плотной городской застройки.

«Один выстрел прямой наводкой из 203-мм пушки способен привести к полному разрушению значительного по размерам дома, превращенного противником в опорный пункт. А это позволяет мотострелковыми подразделениями успешно выполнять поставленные боевые задачи без неоправданных потерь», — отмечает генерал-артиллерист.

Что касается аналогичного вооружения в Соединенных Штатах, то самоходная гаубица калибра 203,2-мм М110 в вооруженных силах США была снята с вооружения еще в 1990-х годах. Это было сделано в связи с возобладавшим в США мнением, что в современных условиях эффективность артиллерийских систем крупного калибра снижается. Американская самоходная артиллерийская установка М107 калибра 175-мм была снята с вооружения еще в конце 1970-х годов. Ничего похожего на 240-мм самоходный миномет «Тюльпан» у американцев никогда и не было.

В 1950-х годах с появлением ракетно-ядерного оружия некоторые военные теоретики пришли к выводу, что в новых условиях ствольная артиллерия уже не в состоянии обеспечить войскам необходимую огневую поддержку. Однако «ракетная эйфория» длилась недолго. Локальные войны последних десятилетий показали, что управляемые ракеты могут служить лишь дополнением к ствольной артиллерии, которая была и остается основным средством поддержки боевых действий сухопутных войск.