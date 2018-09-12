Путин на учениях: как сражаются Россия и Китай. LIVE

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Согнано сообщениям СМИ, примерно час назад Владимир Путин прибыл в Читу, откуда глава государства отправится на место проведения маневров. Появление верховного главнокомандующего на учениях, а соответственно — и основная их часть, становятся все ближе.
Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет, принятый на вооружение в 2011 году. На данный момент он используется только российскими ВКС, однако в 2017 году российский производитель вертолетов Ка-52К (корабельная версия Ка-52 «Аллигатор») выиграл тендер на поставку ударных вертолетов для египетских «Мистралей», которые изначально должны были поступить на вооружение ВМФ России.
Вертолет Ка-52 «Аллигатор» — это модификация ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Он предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника. Боевая машина оснащена мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.
И снова новости из пресс-службы военного ведомства: прикрывать танкистов и мотострелков на маневрах «Восток-2018» будут вертолеты Ка-52, известные также как «Аллигаторы». «Звенья вертолетов армейской авиации нанесут поражение условному противнику на переднем крае. Под их прикрытием подразделения танкистов и мотострелков Восточного военного округа осуществят развертывание в боевые порядки», — сообщает ведомство.
Кстати, испытания «Терминаторов» начались еще в 2007 году, но военные долго определялись с тем, как и при каких обстоятельствах они будут применять машину этого типа. Единодушия по этому поводу в стенах Минобороны долгое время не было. Почему использование «Терминаторов» вызывало сомнения военных, и что вообще представляет из себя эта боевая машина подробно рассказывает в своем материале Михаил Ходаренок:
В ходе сегодняшних маневров подразделение «Терминаторов» будет действовать в первом эшелоне совместно с подразделениями танкового и мотострелкового соединения Восточного военного округа. Задача соединения будет заключаться в уничтожении бронированных целей условного противника из всего комплекса вооружений.
Поддержку российским мотострелковым и танковым подразделениям окажут мотопехотная бригада Народно-освободительной армии Китая и пехотный взвод вооруженных сил Монголии. Вполне возможно, что именно эту часть учений будет наблюдать президент России.
В сегодняшних учениях примут участие также и танковые подразделения. При этом, как сообщает все тот же департамент информации и массовых коммуникаций, эти подразделения будут усилены за счет роты боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые только недавно стали поступать на вооружение российской армии.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, для сегодняшнего этапа маневров специалисты боевой подготовки создали в Забайкальском крае сверхсложную мишенную обстановку, чтобы обеспечить условия, максимально приближенные к боевым. «Для повышения реалистичности целей выставлено 212 бронеобъектов, более 2800 мишеней, из них 1200 тяжелых, которые максимально отображают объекты, образцы вооружения и военной техники условного противника», — говорится в сообщении департамента.
По словам военного корреспондента «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, который сейчас находится на месте событий, в Забайкальском крае собралась отдельная армия журналистов, в том числе и иностранных. Внимание мировой прессы сосредоточено на российских учениях как никогда. Ознакомиться со мнением зарубежных СМИ о военных маневрах «Восток-2018» можно в материале «Газеты.Ru»:
Главным гостем сегодняшних учений станет президент России Владимир Путин. О его намерении посетить маневры накануне сообщила пресс-служба Кремля. «Тринадцатого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин посетит основной этап военных маневров «Восток-2018» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае», — говорится в сообщении.
Сейчас в Забайкальском крае ровно 9.00 утра. Появление президента, который еще вчера принимал участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, может произойти в любой момент. Будем внимательно следить и ждать появления верховного главнокомандующего.
Сегодня проходит уже третий день маневров, которые закончатся только 17 сентября. Руководит учениями лично министр обороны России генерала армии Сергей Шойгу. Учения охватывают территорию Дальнего Востока нашей страны и в прилегающие акватории Тихого океана. Это крупнейшие в России военные учения за последние 37 лет: к ним привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На нескольких из этапов, в том и сегодня, в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Забайкальском крае, на полигоне «Цугол» проходит основной этап грандиозных по своему масштабу учений «Восток-2018». В ходе сегодняшних маневров воинские формирования ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая отработают действия по отражению наступления условного противника.
Мы будем рассказывать о ходе учений в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!