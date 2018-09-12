Путин на учениях: как сражаются Россия и Китай. LIVE

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет, принятый на вооружение в 2011 году. На данный момент он используется только российскими ВКС, однако в 2017 году российский производитель вертолетов Ка-52К (корабельная версия Ка-52 «Аллигатор») выиграл тендер на поставку ударных вертолетов для египетских «Мистралей», которые изначально должны были поступить на вооружение ВМФ России.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» — это модификация ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Он предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника. Боевая машина оснащена мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.