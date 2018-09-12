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Путин на учениях: как сражаются Россия и Китай. LIVE

Владимир Путин посетит основной этап военных маневров «Восток-2018»

На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае проходят самые масштабные за последние 37 лет военные учения России. 13 сентября состоится основной этап маневров, в ходе которого воинские формирования ВС России и Народно-освободительной армии Китая отрабатывают действия по отражению наступления условного противника. В этот день учения посетит президент России Владимир Путин. «Газета.Ru» следит за военными маневрами российской армии в режиме онлайн.
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05:10

Согнано сообщениям СМИ, примерно час назад Владимир Путин прибыл в Читу, откуда глава государства отправится на место проведения маневров. Появление верховного главнокомандующего на учениях, а соответственно — и основная их часть, становятся все ближе.

04:58

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет, принятый на вооружение в 2011 году. На данный момент он используется только российскими ВКС, однако в 2017 году российский производитель вертолетов Ка-52К (корабельная версия Ка-52 «Аллигатор») выиграл тендер на поставку ударных вертолетов для египетских «Мистралей», которые изначально должны были поступить на вооружение ВМФ России.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» — это модификация ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Он предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника. Боевая машина оснащена мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.

Вертолет Ка-52
Виталий Белоусов/РИА "Новости"
Вертолет Ка-52 "Аллигатор"
04:46

И снова новости из пресс-службы военного ведомства: прикрывать танкистов и мотострелков на маневрах «Восток-2018» будут вертолеты Ка-52, известные также как «Аллигаторы». «Звенья вертолетов армейской авиации нанесут поражение условному противнику на переднем крае. Под их прикрытием подразделения танкистов и мотострелков Восточного военного округа осуществят развертывание в боевые порядки», — сообщает ведомство.

04:24

Кстати, испытания «Терминаторов» начались еще в 2007 году, но военные долго определялись с тем, как и при каких обстоятельствах они будут применять машину этого типа. Единодушия по этому поводу в стенах Минобороны долгое время не было. Почему использование «Терминаторов» вызывало сомнения военных, и что вообще представляет из себя эта боевая машина подробно рассказывает в своем материале Михаил Ходаренок:

04:07

В ходе сегодняшних маневров подразделение «Терминаторов» будет действовать в первом эшелоне совместно с подразделениями танкового и мотострелкового соединения Восточного военного округа. Задача соединения будет заключаться в уничтожении бронированных целей условного противника из всего комплекса вооружений.

Поддержку российским мотострелковым и танковым подразделениям окажут мотопехотная бригада Народно-освободительной армии Китая и пехотный взвод вооруженных сил Монголии. Вполне возможно, что именно эту часть учений будет наблюдать президент России.

03:56

В сегодняшних учениях примут участие также и танковые подразделения. При этом, как сообщает все тот же департамент информации и массовых коммуникаций, эти подразделения будут усилены за счет роты боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые только недавно стали поступать на вооружение российской армии.

Терминатор
Рамиль Ситдиков/РИА "Новости"
БМПТ "Терминатор"
03:38

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, для сегодняшнего этапа маневров специалисты боевой подготовки создали в Забайкальском крае сверхсложную мишенную обстановку, чтобы обеспечить условия, максимально приближенные к боевым. «Для повышения реалистичности целей выставлено 212 бронеобъектов, более 2800 мишеней, из них 1200 тяжелых, которые максимально отображают объекты, образцы вооружения и военной техники условного противника», — говорится в сообщении департамента.

03:20

По словам военного корреспондента «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, который сейчас находится на месте событий, в Забайкальском крае собралась отдельная армия журналистов, в том числе и иностранных. Внимание мировой прессы сосредоточено на российских учениях как никогда. Ознакомиться со мнением зарубежных СМИ о военных маневрах «Восток-2018» можно в материале «Газеты.Ru»:

03:00

Главным гостем сегодняшних учений станет президент России Владимир Путин. О его намерении посетить маневры накануне сообщила пресс-служба Кремля. «Тринадцатого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин посетит основной этап военных маневров «Восток-2018» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае», — говорится в сообщении.

Сейчас в Забайкальском крае ровно 9.00 утра. Появление президента, который еще вчера принимал участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, может произойти в любой момент. Будем внимательно следить и ждать появления верховного главнокомандующего.

02:56

Сегодня проходит уже третий день маневров, которые закончатся только 17 сентября. Руководит учениями лично министр обороны России генерала армии Сергей Шойгу. Учения охватывают территорию Дальнего Востока нашей страны и в прилегающие акватории Тихого океана. Это крупнейшие в России военные учения за последние 37 лет: к ним привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На нескольких из этапов, в том и сегодня, в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

02:50

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Забайкальском крае, на полигоне «Цугол» проходит основной этап грандиозных по своему масштабу учений «Восток-2018». В ходе сегодняшних маневров воинские формирования ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая отработают действия по отражению наступления условного противника.

Мы будем рассказывать о ходе учений в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!