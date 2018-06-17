Быстрейший в мире: русский эсминец нашли на дне

Легендарный русский эскадренный миноносец «Новик» был найден интернациональной российско-финской поисковой командой на дне Финского залива. По словам руководителя экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константина Богданова, которые передает РИА «Новости»,

место гибели эсминца было обнаружено в районе мыса Юминда к востоку от Таллина.

Российская команда действовала вместе с финской группой SubZone. Затонувший корабль был найден на глубине 75 метров, разломленный напополам от взрыва морской мины.

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По словам Богданова, носовая часть перевернута вверх килем, а корма вместе с орудиями и надстройкой находится «на ровном киле». Глава российской экспедиции отметил, что на корме можно без труда прочитать советское название эсминца «Яков Свердлов» и увидеть герб СССР.

Место гибели эскадренного миноносца помог установить российский историк Михаил Иванов, обратившийся к германским архивам. В отчетах Люфтваффе сохранилось донесение об ошибочном бомбометании, предпринятом в 1943 году по подводному объекту, принятому за советскую подводную лодку Щ-406. При этом к моменту обнаружения немцами эсминца подводная лодка также погибла — у острова Большой Тютерс.

Обнаружение «Новика» стало возможным благодаря гидролокационному поиску, выполненному главой SubZone Имми Валлин. После погружения

водолазы осмотрели три 102-миллиметровых артиллерийских орудия и кормовую надстройку с запасным штурвалом и машинным телеграфом.

Эскадренный миноносец «Новик» был построен за год -— начато строительство было в 1910 году, а спустя год первый в своем классе эсминец уже сошел со стапелей. После нескольких замен винтов и двигателя русский эсминец стал самым быстрым кораблем в мире, развив скорость в 37,3 морских узла.

На начало Первой мировой войны «Новик» был единственным современным эсминцем в Балтийском флоте и числился в бригаде крейсеров. 18 июля 1914 года, еще до начала боевых действий, в составе бригады в районе мыса Дагерорт он прикрывал постановку центрального минного заграждения. В конце августа того же года эсминец «Новик» выходил на разведку и поиск германских кораблей.

После этого на протяжении еще двух военных лет эсминец активно участвовал в войне на Балтике, устанавливая мины и помогая топить немецкие транспорты и корабли.

В июне 1916 года «Новик» принял участие в нападении русских кораблей на германские транспорты с железной рудой в Норчепингской бухте, когда совместно с эсминцами «Гром» и «Победитель» была впервые произведена залповая стрельба торпедами по площади и потоплен транспорт «Герман».

В течение мая 1917 года «Новик» стал флагманским кораблем минной дивизии Балтфлота, участвовал в обороне архипелага и базы Моонзунд, закончившейся поражением российских войск. В ноябре 1917 года перешел в Петроградский порт для проведения капитального ремонта. 25 октября 1917 года эсминец достался большевикам, а в начале сентября 1918 года выведен из боевого состава и сдан в порт на хранение.

В 1923 год эскадренный миноносец «Новик» был переименован в честь члена ВЦИК и большевика Якова Свердлова.

В 1940 году эсминец РККФ «Яков Свердлов» прошел вторую модернизацию, по итогам которой его водоизмещение было увеличено. В канун Великой Отечественной войны миноносец вошел в состав отряда учебных кораблей Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз «Яков Свердлов» вошел в 3-й дивизион эсминцев эскадры Балтфлота.

В начале войны эсминец занимался задачами боевого эскорта, прикрывал действия советского флота, искал корабли и подводные лодки противника, а также поддерживал огнем сухопутные войска. Некоторое время в июле 1941 года был флагманским кораблем Балтийского флота.

Гибель «Якова Свердлова» произошла 28 августа 1941 года. Участвуя под командованием капитана 2 ранга А.М. Спиридонова в прорыве из Таллина в Кронштадт, эвакуируя защитников города и идя на левом траверзе крейсера «Киров», эсминец напоролся на мину, из-за взрыва порвался пополам и затонул.

По советским данным, в результате взрыва и затопления корабля погибли 114 членов экипажа и пассажиров.