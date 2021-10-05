Цукерберг извинился перед пользователями за сбои в работе социальных сетей

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о восстановлении работы Facebook, Instagram и WhatsApp, а также извинился перед пользователями за сбои. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой.

«Приносим извинения за сегодняшний сбой - я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг.

Instagram, Whatsapp, Facebook, Google не работали более 6 часов. Самое масштабное падение сервисов бигтеха в истории Интернета.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем Gmail (почтовая служба от компании Google) стала очередным сервисом, в работе которого в понедельник случился сбой.

Причиной сбоя в работе сервисов Facebook стали обновления протокола динамической маршрутизации.