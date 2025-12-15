По факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

В публикации отмечается, что было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба».

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе подмосковного аэродрома Новинки 13 декабря около 16:30. На борту находились два человека, они оба выжили. Один из них не пострадал, а у второго сломана нога. Связь с членами экипажа была нестабильной, а их телефон садился, но мужчинам удалось передать свои примерные координаты. По предварительной информации, самолет упал из-за отказа двигателя.

Аэродром Новинки расположен в 80 км от МКАД, недалеко от деревни Новинки-Бегичево в Московской области. Он относится к аэродромам общего назначения.

Ранее в Подмосковье спасли членов экипажа рухнувшего самолета.