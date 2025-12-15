На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Киргизии ответили на слухи о запрете концерта Меладзе

В Минкульте Киргизии не получали информации о запрете концерта певца Меладзе
true
true
true
close
Екатерина Лызлова/РИА Новости

В Минкульте Киргизии ответили на слухи вокруг якобы запрещенном концерте певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.

Власти страны подчеркнули, что не получали информации о запрете выступления Меладзе.

Меладзе планировал провести концерты в Киргизии, Казахстане и Узбекистане в рамках тура, приуроченного к своему 60-летию. По данным канала Mash, представители артиста якобы направляли гарантийные письма властям стран Центральной Азии с обещанием исключить политическую подоплеку шоу.

По утверждению источников канала, Казахстан и Узбекистан дали согласие на проведение концертов, а от Киргизии якобы поступил отказ.

Продюсер Павел Рудченко предполагал, что власти Киргизии хотели избежать политических лозунгов, которые могли бы помешать отношениям страны с Россией.

Ранее сообщалось, что Меладзе получил 22 млн рублей за выступление в Санкт-Петербурге.

