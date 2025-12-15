ИКИ РАН: корональная дыра может вызвать магнитные бури на Земле 17-18 декабря

Снижение вспышечной активности на Солнце до нуля ожидается к 17-18 декабря. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что солнечный ветер из корональной дыры может начать воздействовать на Землю и спровоцировать магнитные бури.

«Абсолютно депрессивную картину солнечной зимы в ближайшие дни, скорее всего, несколько разбавит довольно крупная корональная дыра весьма своеобразной формы, сформировавшаяся на солнечном диске», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад на Солнце произошли четыре вспышки предпоследнего класса — М.

15 ноября ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба». После длительного перерыва магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году люди наблюдали экстрасильную магнитную бурю 12 ноября, которая достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц.

