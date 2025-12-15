Большая часть Одессы осталась без воды

Значительная часть Одессы осталась без водоснабжения. Об этом в своих Telegram-каналах сообщают украинское издание «Страна.ua» и одесское предприятие «Инфоксводоканал».

По информации компании, без водоснабжения оказались районы: Приморский, часть Хаджибейского, часть Пересыпского и Киевский. Это также затронуло некоторые населенные пункты Одесской области.

Как говорится в заявлении предприятия, в связи с проводимыми энергетиками ремонтными работами ряд объектов городского водоканала будет временно обесточен. После завершения работ и возобновления электроснабжения объектов критической инфраструктуры водоснабжение будет восстановлено. Вода не будет поступать к потребителям ориентировочно до 18:00 по местному времени (19:00 по мск), уточнили в «Инфоксводоканале».

13 декабря в результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы оказалась без электроснабжения, тепла и воды, городской транспорт полностью остановлен, а больницы переведены на автономное питание. Украинские СМИ и эксперты назвали атаку самой масштабной с начала специальной военной операции (СВО) России.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

