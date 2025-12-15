На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Саратовской области рассказал о помощи пострадавшим от атаки БПЛА

Бусаргин: пострадавшим в Саратовской области помогут на средства из резерва
Алексей Майшев/РИА Новости

Средства на устранение последствий атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Саратовскую область выделят из резервного фонда регионального правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского субъекта Роман Бусаргин.

Губернатор провел совещание с членами правительства Саратовской области и главами районов. В ходе встречи он обратился к руководителю администрации Саратова Михаилу Исаеву, поручив ему лично контролировать ситуацию с восстановлением поврежденного имущества и выплатой компенсаций пострадавшим.

«Все механизмы уже отработаны. Горячая линия должна работать до тех пор, пока у людей остаются вопросы. Они должны знать, какая помощь им будет оказана, куда необходимо обращаться», — подчеркнул Бусаргин.

Он добавил, что власти обязаны обеспечить полное сопровождение жителей.

В ночь на 13 декабря украинские БПЛА атаковали Саратовскую область. Пострадали люди, двоих из них спасти не удалось. Очевидцы сообщали о мощных взрывах в небе над административным центром региона и Энгельсом, через системы оповещения горожан призывали отключить свет и газ и уйти вглубь домов и квартир. По данным министерства обороны РФ, всего в Саратовской области сбили 28 беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее часть жителей Ростовской области осталась без воды из-за атаки БПЛА.

