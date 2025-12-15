Бывшего российского шахматиста лишили всех званий после критики СВО

Шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта России и гроссмейстера России после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. Приказ опубликован на официальном сайте Министерства спорта РФ.

В 2023 году Федосеев назвал вынужденным решением сменить спортивное гражданство и выступать за Словению, отметив, что больше не хочет выступать за Россию на каких-либо соревнованиях, а также подверг критике СВО.

Федосеев является абсолютным чемпионом Европы среди юношей до 18 лет (2013 год), призером чемпионата мира среди юношей до 20 лет (2014). На чемпионате Европы, который состоялся в белорусском Минске в 2017 году, занял третье место и попал в Кубок Мира FIDE. В том же году он стал серебряным призером командного чемпионата мира по шахматам в составе сборной России.

14 декабря Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. Однако позднее в тот же день стало известно, что окончательное решение по допуску российских шахматистов примут после переговоров с Международным олимпийский комитетом (МОК).

