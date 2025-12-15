На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Филькина грамота»: эксперт оценил будущие гарантии безопасности США Украине

Американист Дудаков: гарантии США Киеву останутся такими же, как при Байдене
Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты на уровне голосования в Сенате не смогут принять политическое решение по гарантиям безопасности Украине, поэтому максимум, что Вашингтон может предложить Киеву в этом вопросе, - это «филькина грамота». Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«И двух третей (голосов – «Газета.Ru») в Сенате США не наберется за ратификацию какого-то соглашения с Украиной, которое бы обязывало Соединенные Штаты приходить на помощь. Максимум, что американцы могут предложить — это некая «филькина грамота» на уровне того, что было подписано еще администрацией (экс-президента США Джо – «Газета.Ru») Байдена с Украиной в 2024 году, где американцы обязуются только лишь провести консультации», — отметил эксперт.

По словам Дудакова, именно такой подход США не устраивает украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому «переговорный трек у них идет очень, очень сложно».

Переговоры по Украине в Берлине, в которых принимают участие сам Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вместе с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером, усугубляются тем, что они проходят в Берлине, отметил американист.

Он заявил, что Берлин – это «родная территория для европейской партии войны, которая тоже пытается в негативном ключе повлиять на эти переговоры, затянуть процесс».

При этом, подчеркнул Дудаков, США «удалось проломить» Зеленского по вопросу об отказе Киева от вступления в НАТО, поскольку сам украинский лидер заявил 15 декабря о том, что Украина отказывается от стремления в альянс.

Переговоры президента Украины со специальным представителем лидера США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Берлине завершились в воскресенье и продолжаются в понедельник, 15 декабря.

Ранее Уиткофф оценил переговоры с Зеленским.

