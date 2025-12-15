На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС ввел санкции против украинской журналистки

Украинская журналистка Панченко попала под санкции ЕС за «пропаганду»
true
true
true
close
dianapanchenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Евросоюз ввел санкции против украинской журналистки Дианы Панченко. Информация об этом есть в постановлении Совета Евросоюза, опубликованном в журнале ЕС.

Под санкции Панченко попала за то, что якобы создавала и распространяла «антиукраинские, пророссийские и антинатовские материалы».

«В своих видеороликах она намеренно имитирует форматы новостных передач, чтобы придать легитимность кремлевским заявлениям. Она манипулирует информацией, чтобы изобразить украинские власти как «нацистов» и обвинить их в предательстве собственного народа», — говорится в документе.

Также там указано, что Панченко сняла сюжеты в Мариуполе и Донецке, которые Служба безопасности Украины (СБУ) назвала «пропагандой». Эти материалы транслировали на украинскому ТВ «во время российской кибератаки», указано в обвинении Панченко.

Кроме того, в ЕС посчитали, что Панченко «усиливает конспирологическую и антиукраинскую риторику» в своих соцсетях и пытается распространить свой контент на англоязычную аудиторию.

«Таким образом, Диана Панченко несет ответственность за осуществление или поддержку действий или политики, приписываемых правительству Российской Федерации, которые подрывают или угрожают стабильности или безопасности в третьей стране (Украине) путем использования информационных манипуляций и вмешательства», — написано в постановлении.

15 декабря 2025 года Евросоюз ввел санкции в отношении 14 физических лиц и организаций в рамках режима противодействия гибридным угрозам со стороны России. Кроме Панченко, в документе есть еще несколько лиц – например, гражданин США, бывший помощник шерифа Флориды и журналист Джон Марк Дуган, которого обвинили «в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях в интернете». Также ЕС ввел санкции против девяти российских танкеров.

Ранее глава дипломатии ЕС призвала подготовить гарантии безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами