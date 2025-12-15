ЕС ввел санкции против украинской журналистки

Евросоюз ввел санкции против украинской журналистки Дианы Панченко. Информация об этом есть в постановлении Совета Евросоюза, опубликованном в журнале ЕС.

Под санкции Панченко попала за то, что якобы создавала и распространяла «антиукраинские, пророссийские и антинатовские материалы».

«В своих видеороликах она намеренно имитирует форматы новостных передач, чтобы придать легитимность кремлевским заявлениям. Она манипулирует информацией, чтобы изобразить украинские власти как «нацистов» и обвинить их в предательстве собственного народа», — говорится в документе.

Также там указано, что Панченко сняла сюжеты в Мариуполе и Донецке, которые Служба безопасности Украины (СБУ) назвала «пропагандой». Эти материалы транслировали на украинскому ТВ «во время российской кибератаки», указано в обвинении Панченко.

Кроме того, в ЕС посчитали, что Панченко «усиливает конспирологическую и антиукраинскую риторику» в своих соцсетях и пытается распространить свой контент на англоязычную аудиторию.

«Таким образом, Диана Панченко несет ответственность за осуществление или поддержку действий или политики, приписываемых правительству Российской Федерации, которые подрывают или угрожают стабильности или безопасности в третьей стране (Украине) путем использования информационных манипуляций и вмешательства», — написано в постановлении.

15 декабря 2025 года Евросоюз ввел санкции в отношении 14 физических лиц и организаций в рамках режима противодействия гибридным угрозам со стороны России. Кроме Панченко, в документе есть еще несколько лиц – например, гражданин США, бывший помощник шерифа Флориды и журналист Джон Марк Дуган, которого обвинили «в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях в интернете». Также ЕС ввел санкции против девяти российских танкеров.

