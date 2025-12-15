На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Тетя признала ошибки»: Гоген Солнцев заступился за Ларису Долину

Шоумен Гоген Солнцев попросил россиян больше не хейтить Ларису Долину
true
true
true
close
VK Видео

Певица Лариса Долина полностью осознала свои ошибки и покаялась за них, поэтому россиянам следует прекратить ее хейтить, заявил шоумен Гоген Солнцев. Он призвал не «добивать упавшего», отметив, что за свои злодеяния она и без того ответит.

«Чего люди хотят, чего они добиваются? Они хотят, чтобы Долина вышла на площадь и склонила голову на плаху? Все, тетя признала свои ошибки, она и в самом деле поняла, что совершила беззаконие по отношению к другому человеку», — сказал шоумен в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что не пытается оправдать артистку, однако не понимает, зачем ее нужно отменять. По мнению Солнцева, это выглядит как попытка «добить упавшего». Он призвал хейтеров вместо этого заняться своей жизнью, подчеркнув, что все люди в любом случае со временем ответят за свои проступки.

«Не забывайте о бумеранге. За злодеяния она тоже ответит», — заключил шоумен.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Долина не сможет восстановить свою репутацию до конца жизни, так как вражда в ее адрес со стороны россиян достигла огромного масштаба. Он назвал ее «злой, омерзительной дамой», подставляющей обычных людей и считающей себя неуязвимой.

Напомним, скандал с Долиной связан с продажей и последующим возвращением ее квартиры, в результате чего покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гоген Солнцев обратился к Дане Борисовой с просьбой.

