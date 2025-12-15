Взятие роль поселка Песчаное в Днепропетровской области создает условия для дальнейшего продвижения ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Операцию по взятию населенного пункта провели подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток».

«Занятие данного района расширило зону контроля на западном берегу реки Гайчур и создало условия для дальнейших штурмовых действий», — говорится в сообщении.

О взятии населенного пункта стало известно 15 декабря. В результате действий российских войск в Запорожской и Днепропетровской противник потерял до 240 военных.

По данным ведомства, в период с 6 по 12 декабря Вооруженные силы России заняли восемь населенных пунктов в четырех регионах. Противника, в частности, выбили из населенного пункта Лиман в Харьковской области, были взяты под контроль Кучеровка и Куриловка в Харьковской области и др.

Ранее сообщалось, что ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки Харьковской области.