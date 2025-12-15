На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опасной детской площадкой в российском регионе займутся после обращения к Путину

В Ростовской области проверят опасную детскую площадку после обращения к Путину
Prapat Aowsakorn/Shutterstock/FOTODOM

В Ростовской области женщина обратилась в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой обратить внимание на опасную детскую площадку на одном из хуторов. После ситуацию взяли на контроль, направлены запросы в органы власти, пишет ТАСС, ссылаясь на Народный фронт.

Жительница рассказала, что площадку оборудовали некачественно: установили качели и завезли песок, однако ограждения со стороны проезжей части нет. Так, дети выбегают на дорогу, рискуя попасть под машину.

«Народный фронт занялся контролем и в отношении детской площадки. Общественники направили соответствующие запросы в органы власти, чтобы детская площадка была приведена в безопасное состояние и ограждена от проезжей части», — сказали в Народном фронте.

Известно, что жители населенного пункта не раз обращались в местную администрацию и к главе района, однако ничего так и не менялось. Как уточняется, всего на хуторе проживает около 50 детей.

Отмечается, что ранее эта же женщина добилась ремонта дороги, по которой школьников возят на занятия.

Ранее глава СК потребовал доклад по делу об отравлении детей в бассейне в Якутии.

