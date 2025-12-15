Опасной детской площадкой в российском регионе займутся после обращения к Путину

В Ростовской области проверят опасную детскую площадку после обращения к Путину

В Ростовской области женщина обратилась в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой обратить внимание на опасную детскую площадку на одном из хуторов. После ситуацию взяли на контроль, направлены запросы в органы власти, пишет ТАСС, ссылаясь на Народный фронт.

Жительница рассказала, что площадку оборудовали некачественно: установили качели и завезли песок, однако ограждения со стороны проезжей части нет. Так, дети выбегают на дорогу, рискуя попасть под машину.

«Народный фронт занялся контролем и в отношении детской площадки. Общественники направили соответствующие запросы в органы власти, чтобы детская площадка была приведена в безопасное состояние и ограждена от проезжей части», — сказали в Народном фронте.

Известно, что жители населенного пункта не раз обращались в местную администрацию и к главе района, однако ничего так и не менялось. Как уточняется, всего на хуторе проживает около 50 детей.

Отмечается, что ранее эта же женщина добилась ремонта дороги, по которой школьников возят на занятия.

