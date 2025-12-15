На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская медсестра заразила десятки пациентов ВИЧ и гепатитом

В КБР медсестру осудили за заражение более чем 70 пациентов ВИЧ и гепатитом
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Медсестру санатория осудили за заражение людей серьезными заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии.

О действиях женщины стало известно после проверки в заведении. Сотрудники использовали нестерильные медицинские изделия, использовали одноразовые изделия несколько раз и допускали другие нарушения.

«В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Фигурантами стали генеральный директор, врач и медсестра. Последнюю также обвинили в заражении ВИЧ другого человека.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Ее приговор еще не вступил в силу.

Преследование остальных фигурантов было прекращено, так как истек срок давности.

Ранее в Татарстане мигрант заразил ВИЧ сожительницу и младенца.

