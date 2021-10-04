Родительские чаты стали переводить в Telegram на фоне сбоев в WhatsApp

Московские учителя начали создавать родительские чаты в мессенджере Telegram из-за проблем с доступом к WhatsApp. Об этом «Газете.Ru» рассказали сами родители.

«Всем добрый вечер. Пока на связи здесь — большая просьба передать родителям, я включу их в группу», — такое сообщение разослали родителям учащихся одной из школ района Солнцево.

При этом в новую группу добавили не всех — у некоторых еще не установлено приложение Telegram.

«Уважаемые родители, из-за сбоя в вотcап все переходим в телеграм, передайте всем», — говорится в другом сообщении, которое получили родители учеников школы в Останкино.

Ранее стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о неполадках в работе TikTok, Twitter и Telegram, есть проблемы и у операторов связи.

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