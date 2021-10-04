Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В работе Gmail произошел сбой 04.10.2021, 23:57
Основатель Twitter «заинтересовался» приобретением домена Facebook 04.10.2021, 23:55
Тренер сборной Нидерландов не вызвал игрока «Спартака» из-за... 04.10.2021, 23:54
В Facebook извинились перед пользователями 04.10.2021, 23:51
Мошенники начали использовать масштабный сбой Facebook для обмана... 04.10.2021, 23:41
Хабиб решил узнать количество своих подписчиков в Twitter после сбоя... 04.10.2021, 23:40
В больнице Орловской области срывают сроки подключения кислородной станции 04.10.2021, 23:32
Сотрудникам Facebook приходится общаться по электронной почте и смс 04.10.2021, 23:32
Американский боец умер спустя полтора месяца после нокаута в кулачных боях 04.10.2021, 23:21
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис для решения проблемы 04.10.2021, 23:19

Родительские чаты стали переводить в Telegram на фоне сбоев в WhatsApp

close
100%
Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Московские учителя начали создавать родительские чаты в мессенджере Telegram из-за проблем с доступом к WhatsApp. Об этом «Газете.Ru» рассказали сами родители.

«Всем добрый вечер. Пока на связи здесь — большая просьба передать родителям, я включу их в группу», — такое сообщение разослали родителям учащихся одной из школ района Солнцево.

При этом в новую группу добавили не всех — у некоторых еще не установлено приложение Telegram.

«Уважаемые родители, из-за сбоя в вотcап все переходим в телеграм, передайте всем», — говорится в другом сообщении, которое получили родители учеников школы в Останкино.

Ранее стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о неполадках в работе TikTok, Twitter и Telegram, есть проблемы и у операторов связи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Глобальный сбой в интернете. ОНЛАЙН
Facebook, Instagram, WhatsApp и TikTok перестали открываться по всему миру
Энергетическая бомба замедленного действия: кто выиграет от рекордного роста цен на газ
Сможет ли «Газпром» извлечь максимальную выгоду из энергетического кризиса в Европе
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
Зачем Пентагон планирует радикальное переоборудование кораблестроительных верфей
Цукерберг потерял почти $7 млрд из-за сбоя сервисов Facebook
Bloomberg: зимой мир ждет глобальный кризис
Песков рассказал о работе сайта президента на фоне глобальных сбоев в соцсетях
Заработал второй туалет в российском сегменте МКС
Новости и материалы
В работе Gmail произошел сбой
Основатель Twitter «заинтересовался» приобретением домена Facebook
Тренер сборной Нидерландов не вызвал игрока «Спартака» из-за уголовного дела
В Facebook извинились перед пользователями
Мошенники начали использовать масштабный сбой Facebook для обмана пользователей
Хабиб решил узнать количество своих подписчиков в Twitter после сбоя соцсетей
В больнице Орловской области срывают сроки подключения кислородной станции
Сотрудникам Facebook приходится общаться по электронной почте и смс
Американский боец умер спустя полтора месяца после нокаута в кулачных боях
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис для решения проблемы
Текущий сбой работы сервисов Facebook – самый значительный с 2008 года
Пользователи жалуются на сбои в работе Twitter
Федор Емельяненко ответил на вопрос о возможном бое с братом Александром
Дуров устроил опрос о блокировке Telegram и приостановке работы сервисов Facebook
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае нападал на сотрудников ФСИН
NYT: кибератака – маловероятная причина сбоя в сервисах Facebook
Тренер вратарей сборной России сравнил работу с Карпиным и Бердыевым
Калининградских врачей арестовали по делу об убийстве новорожденного
Все новости
Рогозин vs Маск, критика космонавтов и скандал с избиением
Главные события вокруг фильма «Вызов» с Пересильд до полета к МКС
Ранний старт: шинники резко взвинтили цены на зимнюю резину
Стоимость зимних покрышек подскочила к сезону на 25%
Задержание журналиста Можейко и блокировка «КП» в Белоруссии. Главное
МВД Белоруссии: журналист «Комсомольской правды» был задержан в Минске
«У Пашиняна нет другого выхода»: зачем Армении переговоры с Азербайджаном
Армения и Азербайджан надеются провести переговоры по урегулированию на границах
Надежда на конкуренцию. Подорожают ли хлеб и макароны
Производители опасаются роста стоимости муки из-за снижения урожая
«Я такой красивый»: что делает мужчина на обложке Playboy
Журнал Playboy поместил на обложку мужчину в корсете и кроличьих ушах
Умер актер Андрей Дубовский
Потратить все: приведет ли инфляция к сокращению сбережений у населения
Эксперты рассказали, смогут ли банки вернуть привлекательность вкладов
«Зеленский провинился перед хозяевами»
Как скандал с «Бумагами Пандоры» скажется на Зеленском
«Украина не поможет»: что ждет Саакашвили в Грузии
Эксперты оценили шансы на освобождение Саакашвили из тюрьмы
«Мало иметь ракету, нужны средства разведки и целеуказания»
Что может остановить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон»
Сон и пармезан: как остановить потерю волос после COVID-19
Врачи объяснили, почему коронавирус приводит к выпадению волос
«Затягивая петлю вокруг Европы». Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Стоимость акций «Газпрома» преодолела рекорд 2008 года
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях