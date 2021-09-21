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Найден способ проверить любой ПК на совместимость с Windows 11

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Depositphotos

Компания Microsoft выпустила утилиту PC Health Check Tool, которая позволяет проверить любой ПК на совместимость с новой операционной системой Windows 11. Как сообщает Windows Latest, ее может скачать любой желающий.

Найденный порталом способ позволяет оценить производительность ПК. По итогам проверки утилита сообщит пользователю, подходит ли его компьютер для установки Windows 11. Отмечается, что это улучшенная, финальная версия приложения. Впервые утилита появилась в июне, но вскоре была удалена из-за множества жалоб на некорректную работу. В результате приложение перед выпуском в свободный доступ сначала тестировалось участниками программы Windows Insiders.

В PC Health Check Tool пользователю также прямо укажут на конкретные причины несовместимости компьютера или ноутбука с Windows 11. Пока Microsoft официально не делала заявлений по поводу выхода утилиты.

Ранее сообщалось, что компания Asus тестирует прошивку для своих материнских плат, благодаря которой Windows 11 может быть установлена на устаревшие компьютеры.

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