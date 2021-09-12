Эксперт оценил вероятность подделки данных биометрии

Биометрические данные подделать сложно, но возможно, заявил «Парламентской газете» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Эксперт посоветовал не полагаться на биометрию как единственный способ подтвердить свою личность», — говорится в сообщении.

По его словам, одновременно с распознаванием по лицу стоит использовать пароль или использовать несколько методов биометрической аутентификации там, где подобная безопасность особенно важна. Например, при получении финансовых услуг.

Говоря о боязни, что мошенники в телефонном разговоре могут записать голос человека и использовать его для получении кредита, Муртазин назвал подобный сценарий ерундой.

«Во-первых, только по голосу кредит никто не даёт. Во-вторых, мошенникам нужно будет записать определённые слова, чтобы затем смонтировать из них нужные фразы. Такой монтаж очень легко проверяется», — пояснил он.

Ранее в МВД рассказали, что телефонные мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян, убедив их от лица банка оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет. По данным МВД России, за семь месяцев 2021 года зарегистрировано почти 320 тыс. IT-преступлений.