Рогозин заявил, что в России у Илона Маска есть конкуренты

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что самарские эксперты готовы бросить компании SpaceX, основанной Илоном Маском, вызов. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

В пятницу, 20 августа, у Рогозина прошла встреча с губернатором региона Дмитрием Азаровым на РКЦ «Прогресс».

«Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи», — уточнил глава российской госкорпорации.

Как обратил внимание Рогозин, именно Самаре под силу бросить вызов команде американского предприятия SpaceX.

Также Рогозин подчеркнул, что руководитель региона уделяет внимание развитию предприятия, научным разработкам.

Ранее в «Роскосмосе» раскрыли новые данные по поводу «дырок» в Международной космической станции.