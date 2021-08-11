Samsung показала новые Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3

На мероприятии Samsung Unpacked южнокорейская компания представила новые «раскладушки» Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Смартфон Galaxy Z Fold 3 получил 7,6-дюймовый основной AMOLED-дисплей, добавилась поддержка S Pen. Важно отметить, что стилус в серии Galaxy Z применяется впервые.

У большого экрана появилась подэкранная камера. При использовании устройства в раскрытом виде она достаточно заметна справа вверху. Девайс получил процессор Snapdragon 888 и 12 Гб оперативной памяти.

Смартфон будет доступен в черном и зеленом цветах, в двух версиях: 256 Гб и 512 Гб.

У Galaxy Z Flip 3 обновился внешний экран — он стал в четыре раза больше дисплея-предшественника. Теперь этот 1,9-дюймовый Super AMOLED-дисплей позволяет узнавать об уведомлениях и сообщениях без необходимости открытия гаджета.

Главный, 6,7-дюймовый дисплей тоже получил обновление — адаптивную частоту обновления экрана 120 Гц. В основе смартфона лежит чип Snapdragon 888, дополненный 8 Гб оперативной памяти. Flip 3 выпустят в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах.