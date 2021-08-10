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DeviantArt удалил практически все запрещенные Роскомнадзором материалы

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Онлайн-галерея DeviantArt, которую ранее заблокировал Роскомнадзор, удалила почти все запрещенные ведомством материалы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление регулятора.

Как сообщается, администраторы ресурса своими силами удалили 44 из 48 запрещенных материалов, которые указаны в требовании ведомства.

3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-галерее DeviantArt.

В конце июля регулятор повторно потребовал от DeviantArt удалить размещенные на сайте «противоправные материалы» и пригрозил ограничением доступа к нему в случае неисполнения требования.

Роскомнадзор заявил, что с 2019 года направил администрации DeviantArt 145 требований о необходимости удаления запрещенного контента.

DeviantArt, портал для любителей визуального искусства, а также соцсеть для художников, был создан в 2000 году.

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