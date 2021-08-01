Каждый пятый россиянин пользуется кнопочным телефоном

Доля абонентов оператора «Билайн», которые пользуются кнопочными телефонами, составляет 23%, следует из исследования «Билайн.Аналитика», сообщает РБК.

В течение последних трех лет этот показатель снизился на 10%. Больше всего подобных телефонов у людей старше 65 лет (37% от общего количества). На людей в возрасте до 25 лет приходится менее 15% от общего числа кнопочных телефонов.

Количество пользователей кнопочных телефонов отличается от региона к региону. Меньше всего подобными устройствами пользуются в Москве — около 20% от общего числа девайсов. В Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодаре и Мурманске их количество достигает 25%. В пятерку самых популярных телефонов в сети «Билайн» вошли устройства iTel и Nokia.

По данным AC&M Consulting, в 2020 году на «Билайн» приходилось 20% российских абонентов сотовой связи, 31% обслуживала МТС, 28% — «Мегафон» и еще 20% пользовались услугами Tele2.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2021 года в России вырос спрос на кнопочные телефоны.