Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Сахалинской области

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Сахалинской области. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в канале MAX.

Инцидент произошел в районе села Взморье на железнодорожном участке Южно-СахалинскПоронайск. В поезде находилось 80 пассажиров. Отмечается, что никто из них не пострадал. В результате была временно приостановлена эксплуатация поездов по направлениям Южно-Сахалинск — Томари и Южно-Сахалинск — Ноглики.

Позднее региональный ГУ МЧС сообщил, что бригада из десяти человек и две единицы техники уже завершили восстановительные работы на месте происшествия. Движение поездов в настоящее время восстановлено.

До этого в РЖД рассказали об изменениях в движении поездов из-за ливней в Дагестане. Компания отменила два пригородных поезда, курсирующих между Махачкалой и Дербентом, а также сократила маршруты пяти других пригородных поездов, следующих из Дербента в Махачкалу и Хасав-Юрт, до станции Манас.

Ранее в продаже появились билеты на пригородные поезда между Россией и Белоруссией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
