Пассажирский поезд сошел с рельсов в Сахалинской области

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Сахалинской области. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в канале MAX.

Инцидент произошел в районе села Взморье на железнодорожном участке Южно-Сахалинск — Поронайск. В поезде находилось 80 пассажиров. Отмечается, что никто из них не пострадал. В результате была временно приостановлена эксплуатация поездов по направлениям Южно-Сахалинск — Томари и Южно-Сахалинск — Ноглики.

Позднее региональный ГУ МЧС сообщил, что бригада из десяти человек и две единицы техники уже завершили восстановительные работы на месте происшествия. Движение поездов в настоящее время восстановлено.

До этого в РЖД рассказали об изменениях в движении поездов из-за ливней в Дагестане. Компания отменила два пригородных поезда, курсирующих между Махачкалой и Дербентом, а также сократила маршруты пяти других пригородных поездов, следующих из Дербента в Махачкалу и Хасав-Юрт, до станции Манас.

