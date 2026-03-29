Аэропорт Бугульмы ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Там уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 29 марта ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Пскова, Саратова и Ульяновска. Позднее воздушные гавани Краснодара и Самары приостановили работу.

Утром 28 марта пресс-служба министерства обороны России заявила, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских дронов над территорией страны. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта. Часть беспилотников ликвидировали в граничащих с Украиной областях — Курской, Брянской и Белгородской.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».