Адвокат объяснила, как бороться с соседями, которые превратили квартиру в гостиницу

В 2026 году посуточная аренда квартиры в жилом доме законна, но у собственника есть обязанности перед соседями. Где проходит грань между обычной сдачей и фактической квартирной гостиницей, а также что делать, если права жильцов регулярно нарушают, «Газете.Ru» рассказала адвокат МКА «Закон и Решение» Зульфия Атаханова.

По словам эксперта, по закону собственник вправе сдавать жилье краткосрочно, но он обязан соблюдать права и интересы соседей, правила пользования квартирой и следить за общим имуществом дома. Если сдаваемая квартира становится источником постоянных проблем, соседи могут требовать защиты своих прав, в том числе через суд.

Атаханова объяснила, что важнее всего смотреть на фактический формат. Законный посуточный найм обычно сводится к предоставлению квартиры во временное пользование. Но когда квартира начинает работать как сервис, ситуация меняется. Признаками «гостиницы» становятся элементы обслуживания и организация потока: администратор, условный ресепшн, регулярная уборка по графику, смена белья, постоянные заселения и выселения. Такой формат в жилых помещениях запрещен, отметила эксперт, так как это уже похоже на гостиничные услуги и предпринимательскую деятельность в квартире.

«На практике подобные истории чаще всего негативно сказываются на тишине и отдыхе, безопасности и нормальном пользовании общим имуществом. Ночные вечеринки и топот могут нарушать региональные нормы о тишине, поток посторонних повышает риски для жильцов, а частые заезды создают дополнительную нагрузку на подъезд, лифт, лестницы и места общего пользования, — прокомментировала Атаханова. — Если нарушения повторяются, нужно действовать последовательно и не надеяться, что проблема решится сама собой».

Для этого, продолжила адвокат, важно фиксировать эпизоды, вызывать полицию при шуме и дебошах, обращаться в управляющую компанию, чтобы она зафиксировала проблемы с общедомовым имуществом и порядком в подъезде. Если видны признаки бизнеса, можно подключать жилищную инспекцию, прокуратуру и налоговые органы. Дальше вопрос нередко решается в суде, во время которого соседи требуют устранить нарушения, иногда заявляя компенсацию морального вреда. При систематических нарушениях суд может обязать прекратить такой способ сдачи.

«За ночной шум обычно штрафуют по региональным законам о тишине. Если сдача фактически превратилась в бизнес без оформления, могут привлечь за незаконную предпринимательскую деятельность по статье 14.1 КоАП. Для физических лиц штраф до 2500 рублей. Если собственник не платит налоги с дохода, налоговая инспекция может доначислить суммы и назначить штраф по статье 122 НК РФ — до 40% от неуплаченного. Когда доход от такой деятельности становится крупным, и речь идет о суммах выше 2,25 миллиона рублей, возможна ответственность по статье 171 УК РФ. За это предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы», — подвела итог Атаханова.

