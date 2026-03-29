Собянин сообщил об уничтожении третьего беспилотника около Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX об уничтожении третьего за ночь беспилотника на подлете к Москве.

По информации мэра, беспилотный летательный аппарат был уничтожен системой противовоздушной обороны Минобороны России.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Незадолго до этого глава столичной администрации сообщил об уничтожении двух дронов на поделете к Москве.

Утром в субботу пресс-служба министерства обороны России сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских дронов над территорией страны. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта. Часть беспилотников ликвидировали в граничащих с Украиной областях — Курской, Брянской и Белгородской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили сбивать над Прибалтикой летящие в Россию дроны ВСУ.

 
