Американские законодатели, осудившие ее встречу с российской парламентской делегацией на этой неделе, находятся на проигравшей стороне истории, заявила конгрессвумен США Анна Паулина Луна. Об этом она сообщила в социальной сети Х.

«Похоже, в конгрессе есть несколько очень злых конгрессменов с низким IQ, которые, видимо, считают, что госдепартамент не одобрил поездку для мирных переговоров по России. Это те же самые люди, которые были бесполезны и не ничего не добились, особенно когда дело касалось реальных мирных переговоров», — написала Луна.

Она отметила, что администрация президента США Дональда Трампа и несколько членов Конгресса, в том числе и она сама, занимаются поиском мирного соглашения по Украине.

«Можете прийти и поговорить со мной прямо в зале заседаний - чего вы не сделаете, потому что вы трусы... В любом случае, вы на проигравшей стороне истории», — резюмировала политик.

29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно охарактеризовал визит российских парламентариев в США. Он сказал, что эта поездка очень полезна.

До этого в российской Госдуме осудили членов делегации, которые отправились в США. По информации зампреда комитета Госдумы по региональной политике Михаила Матвеева, российские депутаты не только не отказались от поездки в Вашингтон, но и публично пили во время визита напиток Coca-Cola.

Ранее депутаты Госдумы по пути в Москву остановились в Нью-Йорке.