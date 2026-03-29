Число сбитых БПЛА над Ленобластью достигло 18

Olga Sokolova/Global Look Press

Над Ленинградской областью сбили 18 беспилотников, отражение атаки на регион продолжается. Об этом сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Сбито 18 БПЛА. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал он.

До этого сообщалось о семи сбитых БПЛА. Возможны ограничения работы мобильного интернета.

Известно также, что аэропорт Санкт-Петербурга Пулково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Незадолго до этого в Ленинградской области объявили режим беспилотной опасности. Во время режима опасности БПЛА гражданам рекомендуется не выходить на улицу. Тем, кто не дома, стоит как можно скорее найти укрытие.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на подлете к Москве сбили два БПЛА.

 
