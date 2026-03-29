Песков заявил о важности попыток улучшить отношения США

Отношения России и США в последние годы опустились до низшей точки, сейчас важны даже первые, робкие попытки их восстановить. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Наши отношения, как известно, во всех областях опустились до, наверное, низшей точки в истории. То есть они фактически остановились», — подчеркнул он.

Песков отметил, что «робкие» попытки провести контакты по линии наших парламентариев трудно переоценить.

28 марта зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев раскритиковал коллег за визит в США. Парламентарий отметил, что никто из российских депутатов не отказался от поездки в США, более того, во время рабочей поездки некоторые из них были замечены с напитком Coca-Cola.

Пять российских депутатов отправились в США по приглашению Анны Паулины Луны, члена Палаты представителей Конгресса США. В ходе визита в Вашингтон прошли встречи российских депутатов с участием как республиканцев, так и демократов.

Ранее депутат заявил об отсутствии большого оптимизма по вопросу отмены санкций.