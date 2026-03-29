Глава Дагестана назвал рекордным объем осадков в регионе

Глава региона Сергей Меликов заявил, что объем осадков в некоторых районах Дагестана побил многолетние рекорды. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале.

По словам Меликова, объем осадков в ряде районов превышает 50 миллиметров.

«Это соответствует всем антирекордам за многие последние годы», — сказал он.

Он отметил, что ситуация с непогодой усугубляется метелями и снежными завалами.

28 марта на Дагестан обрушились ливни и шквалистые ветры. Из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, а также перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. Сильнее всего пострадала Махачкала: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе продлится до 29 марта.

Житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru», что подобных потопов он не видел в этих местах примерно 10 лет. По его словам, местные привязывали свои автомобили — непривязанные унесло сильным течением.

Ранее в Хасавюрте из-за ливней обрушился железнодорожный мост.

 
