Сексолог рассказала, существует ли на самом деле «весенний всплеск» либидо

В отличие от представителей животного мира, чья репродуктивная функция зависит от сезона, люди обладают возможностью вести половую жизнь независимо от времени года. Поэтому тема сезонных колебаний либидо — это скорее предмет спекуляций, чем строгих научных дискуссий.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, сексолог, член Международного общества сексуальной медицины (ISSM), эксперт телеканала «Доктор».

«Исследования в разных культурах показывают, что на сексуальную активность куда сильнее влияют праздники, выходные и отпуска, чем собственно календарный сезон», — отмечает эксперт. Прямую связь между весной и либидо доказать сложно, так как сексуальность зависит от огромного количества факторов: от личного опыта и контекста отношений с партнером до уровня комфорта в конкретный момент времени.

Наше состояние зависит от длины светового дня — это влияет на гормональный фон. Есть данные, что показатели тестостерона могут быть ниже в длительные холодные периоды по сравнению с солнечным летом. Но даже здесь нет прямой зависимости в духе «чем выше гормон, тем выше влечение».

Психотерапевт предлагает смотреть на сексуальность как на весы: «На одной чаше могут быть сотни факторов «против», а на другой — сотни факторов «за». В разные моменты времени может перевесить что-то одно. У мужчин, например, гормональный фон колеблется в течение суток, что объясняет физиологические реакции в утренние часы. Но это вовсе не означает, что человек немедленно реализует этот импульс: стресс, работа или отсутствие настроя у партнера могут легко перевесить биологический фактор».

Если биологическая сезонность у людей выражена слабо, почему же мы все-таки чувствуем перемены? Ответ кроется в уровне стресса. Зима для жителя северных широт — это период высокого напряжения: холод, тяжелая одежда, дефицит солнечного света.

«Можно предположить, что условные «мартовские коты» — это люди, которые просто пережили зиму. Когда выходит солнце и все тает, становится меньше стресса и больше радости. Мы снимаем тяжелую одежду, начинаем по-другому себя вести», — объясняет врач.

Хронический стресс — главный враг либидо. Он буквально «тормозит» влечение. Всплеск зачатий после новогодних праздников или во время весенних каникул объясняется тем, что люди наконец-то выдыхают, отсыпаются и расслабляются. В такие периоды часто добавляются и «растормаживающие» факторы, такие как алкоголь или длительное времяпровождение в компаниях, что также способствует сближению.

Усиление либидо — это чаще всего признак здоровья и отсутствия стресса. Однако бывают ситуации, когда сексуальное желание начинает доминировать над всеми остальными сферами жизни.

Амина Назаралиева выделяет четкие критерии, когда стоит обратиться к специалисту (психотерапевту или сексологу):

— желание мешает полноценно жить, работать или вести быт;

— из-за навязчивых мыслей или поведения рушатся отношения в семье;

— вы перестаете слышать слово «нет» от партнера;

— сексуальная активность (включая навязчивый просмотр специфического контента или случайные связи) угрожает вашей финансовой стабильности или карьере.

В таких случаях речь может идти о компульсивных состояниях, которые требуют профессиональной помощи.

Сексуальное влечение часто используется нашей психикой как инструмент для решения совсем других проблем. Для кого-то близость — это способ справиться с одиночеством или скукой, для кого-то — метод регулирования самооценки через подтверждение собственной желанности. Нередко люди ищут внимания на стороне, пытаясь компенсировать эмоциональный холод в браке.

«Чтобы справиться с поведением, которое вам не нравится, нужно сначала выявить триггеры: стыд, злость, напряжение или усталость. Важно научиться решать эти проблемы прямым способом, а не через попытки «сбежать» в секс»», — советует врач-психотерапевт.

В конечном итоге наше либидо — это зеркало нашего общего состояния. Оно зависит от того, насколько человек отдохнувший, как он спит, какая у него физическая активность и насколько привлекателен для него партнер.

Весенний «подъем» — отличный повод прислушаться к себе, но важно помнить: за наше «хочу» отвечает не только календарь, но и умение вовремя нажимать на тормоз в стрессовых ситуациях и открывать газ навстречу радости и отдыху.

