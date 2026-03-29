Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле прокомментировали визит депутатов ГД в США

Песков: поездка депутатов Госдумы в США очень полезна
Владимир Песня/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно охарактеризовал визит российских парламентариев в США. Его слова передает ТАСС.

«Конечно, эта поездка очень полезна», — подчеркнул он, комментируя состоявшиеся контакты.

До этого стало известно, что самолет с делегацией российских парламентариев по пути из США в Россию совершил промежуточную посадку в Нью-Йорке. Отмечается, что ранее, при полете в Вашингтон, российский самолет уже совершал двухчасовую посадку в Нью-Йорке.

28 марта зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев раскритиковал коллег за визит в США. Парламентарий отметил, что никто из российских депутатов не отказался от поездки в США, более того, во время рабочей поездки некоторые из них были замечены с напитком Coca-Cola.

Пять российских депутатов отправились в США по приглашению Анны Паулины Луны, члена Палаты представителей Конгресса США. В ходе визита в Вашингтон прошли встречи российских депутатов с участием как республиканцев, так и демократов.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!