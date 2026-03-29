В Кремле прокомментировали визит депутатов ГД в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно охарактеризовал визит российских парламентариев в США. Его слова передает ТАСС.

«Конечно, эта поездка очень полезна», — подчеркнул он, комментируя состоявшиеся контакты.

До этого стало известно, что самолет с делегацией российских парламентариев по пути из США в Россию совершил промежуточную посадку в Нью-Йорке. Отмечается, что ранее, при полете в Вашингтон, российский самолет уже совершал двухчасовую посадку в Нью-Йорке.

28 марта зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев раскритиковал коллег за визит в США. Парламентарий отметил, что никто из российских депутатов не отказался от поездки в США, более того, во время рабочей поездки некоторые из них были замечены с напитком Coca-Cola.

Пять российских депутатов отправились в США по приглашению Анны Паулины Луны, члена Палаты представителей Конгресса США. В ходе визита в Вашингтон прошли встречи российских депутатов с участием как республиканцев, так и демократов.

