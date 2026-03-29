На Балканах назвали Россию синонимом новой цивилизации

Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал Россию синонимом новой цивилизации. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня Россию <...> защитил президент (Владимир) Путин, который не позволил западной истерии ЕС и предшествующих администраций США взять их под контроль», — сказал он.

Вместе с тем Додик отметил, что ЕС неразумно отказался от дешевых и надежных поставок энергоносителей из России.

26 марта американский лидер Дональд Трамп на год продлил действие санкций против РФ. Речь идет об ограничениях, введенных после начала российской специальной военной операции на Украине и под предлогом якобы имевшего место «вмешательства» в выборы в США.

В тот же день президент РФ Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, во время мероприятия он назвал нелегитимными санкции, введенные в отношении страны.

Ранее Додик назвал Зеленского и его окружение оккупантами.

 
От VK Fest до «Игромира». Лучшие фестивали России 2026 года: куда поехать в этом сезоне
